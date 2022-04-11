儒鴻(1476)3月營收月增和年增都呈雙位數成長，3月營收37.25億元，創歷史單月次高，月增34%，年增19.69%；首季營收首次突破百億元，再創歷史單季新高。外資出具最新報告，給予「加碼」評等，目標價為855元。

儒鴻3月受惠布品銷售逾15億元，年增超過5成，以及成衣銷售穩定成長。3月儒鴻印尼廠在成衣方面的貢獻約30~40萬件，預估到4月的貢獻將超過50萬件。

儒鴻第一季的營收為102億元，年增24%，其中布品營收年增4成，成衣營收年增近2成。今年首季營收是歷史單季新高，也是儒鴻首度單季營收突破百億元。

此外，儒鴻在越南的生產和召募員工也都已經恢復正成，不受疫清干擾。

儒鴻今年約有20億以上的資本支出，包括印尼持續擴產以及購置機器設備和新總部大樓興建等，今年印尼廠包括一、二廠預計年底合計月產200萬件，營收占比在15%以上。