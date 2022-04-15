台股午後重挫200餘點，電金無力回檔修正。在通膨大環境下，食品股挾著防禦性題材，吸引短多資金進駐，福壽(1219)有生產有機肥，近期股價強勢，今日再鎖漲停板24.85元，至13：00，買單超過9000張排隊等著買，另外，泰山(1218)、愛之味(1217)尾盤拉上漲停板，台榮(1220)觸漲停，味全(1201)、大成(1210)漲幅落在3~4%不等，帶動上市食品指數漲幅一度逼近2.5%，成為盤面上強勢類股。

近期農金概念股飆翻天，福壽專業有機質肥料及含有機質複合肥料生產，有機肥料營收占比雖然不高，但仍吸引多頭目光，近幾日價量俱增，今日開高走高鎖在漲停板24.85元。福壽生物農藥產品「蘇力菌」早在2010年就上市，貢獻穩定的業績，下游用戶大多是農產品種植、園藝種植業者，在全球肥料價格高漲的情形下，福壽有機肥具有競爭力。

目前大宗物資價格仍在高檔，若是黃小玉等國際農產品期貨價格繼續飆高，福壽2022年度營收也可望衝高，至於在獲利方面，由於可以高買高賣，並不會受到衝擊。另外，旗下負責白肉雞事業的子公司洽富實業最近找來名主持人謝震武代言，在通路方面也打進量販店和超商等，法人預期，今年肉品加工部門可望轉盈，對福壽獲利將做出更多的貢獻。

今年以來中國大陸本土多點疫情散發，鮮活果汁-KY(1256)業績受到影響，首季營收年減10.48%，今日成為食品股中唯一下跌的個股，跌幅在0.7%左右。鮮活指出，第2季將視疫情發展與控制狀況，待餐飲需求復甦力道穩健回溫，業績將有機會逐步回升。