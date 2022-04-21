中國海油21日返回A股上市傳出捷報，中海油在當日A股開市後即大漲20％，其後股價一路上揚，一度飆漲近44％。10時30分上漲27.6％，報人民幣（下同）13.8元。消息一度帶動港股中海油上漲升4.3％，最高報11.64港元。

綜合港媒21日報導，中海油此次A股發行募資金額約為280.8億元，發行價格為每股10.8元，募集資金將用於包括圭亞那Payara油田、流花11-1/4-1油田在內的多個油氣新項目。中海油2021年底淨證實儲量達到57.3億桶油當量，近三年儲量壽命持續維持在10年以上，淨利潤約703億元，創下歷史新高。

另外，中海油將於4月28日公布2022年首季業績，早前公司在3月發布2021年全年業績時，已表明會在完成A股上市後，公布派發特別股息。市場機構普遍認為，中海油派發特別股息的憧憬，將成為支撐其股價的動力。