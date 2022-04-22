A股22日個別發展，上證指數收漲7點，終止連跌5日。兩市成交合計縮減逾一成至人民幣（下同）7,533億元。總結本周，滬指累計跌124點，跌幅為3.87％。

香港信報報導，上證指數最多跌30點，跌幅為0.99％，低見3,049點，隨後高見3,105點，升25點，漲幅為0.84％，全日收市報3,086點，升7點，漲幅為0.23％，成交額為3,487.94億元。

深成指盤中低見10,896點，跌187點，跌幅為1.69％，高見11,151點，升67點，漲幅為0.61％，全日收報11,051點，跌32點，跌幅為0.29％，成交額為4,044.75億元。

滬深300指數報4,013點，升17點，漲幅為0.44％，創業板指數報2,296點，跌15點，跌幅為0.69％。

各類股個別發展，電力、石油、水泥股升近3％，金融、煤炭股靠穩，化工、有色金屬股跌逾1％，房地產、鋼鐵股偏軟。中海油回A第二日開盤漲5.22％，其後漲停至收盤，報15.17元。