受多重利空消息影響，港股持續下挫。恒指25日開低走低，個股普跌，午後跌幅不斷擴大，截至收盤，恒指跌3.73％，報19,869.34點，失守2萬點大關。恒生科技指數跌4.87％。國企指數收報6,684.73點，跌287.65點，跌幅4.13％。紅籌指數3,776.83點，跌170.36點，跌幅4.32％。各類股全線下挫，原材料、能源、消費、科技相關類股跌幅居前。

受疫情影響，消費股大跌，海底撈跌16％，希望教育、九毛九、呷哺跌超10％，中教控股、貓眼娛樂跌超9％，理想汽車、長城汽車跌8％。

銅鋁需求支撐偏弱，有色股集體大跌，中國鋁業跌14％，贛鋒鋰業跌12％，美元指數飆升壓制黃金價格，黃金股普跌，山東黃金、招金礦業跌超8％。信達證券在最新週報中表示，鋁價需求表現旺季不旺；銅需求支撐偏弱，但假期臨近，部分下游補庫意願漸強。

突發的地緣爭端、持續的疫情以及通脹和需求疲軟，使得2022年的航運市場面臨多重壓力。在年初創下歷史新高後，集運市場運價一路下行，已連跌14周。港口股普跌，中遠海能跌超16％，太平洋航運跌9％，中遠海控跌8％。

大金融類股集體大跌， 新華保險跌13％，招商證券跌11％，招商銀行跌10％，中國銀河、海通國際等大跌。