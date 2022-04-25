港股受外圍市場下挫影響，恒指25日開低走低，個股上演普跌行情。截止午盤，恒指跌2.59％，報20,103.67點。國企指數跌2.74％，報6,781.49點。紅籌指數跌3.1％，報3,824.75點。

在類股方面，受疫情影響，餐飲股集體大跌，海底撈跌近12％，呷哺跌9.5％，海倫司跌7％。

銅鋁需求支撐偏弱，有色股集體大跌，中國鋁業跌11％，贛鋒鋰業跌超8％，美元指數飆升壓制黃金價格，黃金股普跌，招金礦業跌超8％。信達證券在最新週報中表示，鋁價需求表現旺季不旺；銅需求支撐偏弱，但假期臨近，部分下游補庫意願漸強。

突發的地緣爭端、持續的疫情以及通膨和需求疲軟，使得2022年的航運市場面臨多重壓力。在年初創下歷史新高後，集運市場運價一路下行，已連跌14周。港口股普跌，中遠海能跌超12％，太平洋航運跌7％，中國外運、中遠海控等跌5％。

大金融板塊集體大跌， 海通國際跌超13％，新華保險跌12.5％，招商證券跌11％，招商銀行跌9.5％。