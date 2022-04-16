台灣好基金會結合回憶與綠意在潮州老街建基路舉辦「春潮集」，在街坊的相挺下，成功藉由市集打造出潮州新一代人的集體回憶。（謝佳潾攝）

台灣好基金會結合回憶與綠意在潮州老街建基路舉辦「春潮集」，在街坊的相挺下，成功藉由市集打造出潮州新一代人的集體回憶。（謝佳潾攝）

台灣好基金會蹲點屏東潮州7年，積極推動教育與觀光發展，但卻發現鬧區沒有綠樹，少了生活的悠閒自在感，因此結合回憶與綠意在老街建基路舉辦「春潮集」，在街坊的相挺下，成功藉由市集打造出潮州新一代人的集體回憶。

2016年，台灣好基金會成功在台東打鐵花村、池上藝術村後，回到基金會董事長柯文昌的故鄉屏東縣潮州鎮蹲點，以「大潮‧南扎根計畫」在地方進行教育、觀光相關發展，如推動潮書院、潮人誌、潮旅行、潮生活節等，但卻也在同時發現美中不足之處。

柯文昌說，台灣好基金會的理念，除要藉地方創生挖掘小鄉小鎮的美之外，更是要傳遞生活品質的重要性，生活需要點悠閒自在感，而他的故鄉潮州從前至今都是繁忙的，交通發達下人來人往，走在鬧區街上連棵樹也看不見，這叫人如何放下腳步、欣賞這個地方。

為此，「一點綠計畫」孕育而生。柯文昌說，潮州鎮最熱鬧的三山國王廟建基路老街一帶，是老潮州人熟知的「武市」，五金、批發、手工業等應有盡有，而今雖風華不再但氛圍依舊，若為它添點綠意使其重生，會是件很好玩的事。

在柯文昌的規畫下，一點綠計畫的首個代表作「春潮集」16日正式登場，在街坊鄰居的相挺下，成功透過植栽與市集的結合方式，將人潮重新帶回老街，讓大家在認識老潮州的同時，也為老街增添新的回憶，更讓時代產生對話。

首次擺攤的潘彥升分享道，家中種的芒果多是外銷，這是首次製成加工品來擺攤販賣，完全就是為挺春潮集，若沒有這個市集，他不知道原來阿嬤年輕時會來這條街打工賺錢，建基老街好多故事可以講，希望春潮集能常態性舉辦，成為潮州另個招牌。