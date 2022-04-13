台積電(2330)近期成為外資提款機，昨（12）日股價下探552元的近半年低點。不過，今（13）日在買單敲進下開高走揚，強彈19元或3.41％至576元，市值回升至14.93兆元，帶動加權指數最高大漲323.09點、觸及17314點。

台積電強彈亦振奮近期表現疲弱的晶圓代工族群，昨日法說坦言部分應用訂單需求鬆動、但對全年營運穩健成長審慎樂觀的力積電(6770)利空出盡，最高上漲4.05％至53.9元，截至午盤維持逾2.7％漲幅。

昨日股價分別下探47元及110元、齊創近11月低點的聯電(2303)及世界(5347)，今日在買盤敲進下同步反彈，聯電最高上漲3.07％至48.75元，截至午盤維持逾2.6％漲幅。世界先進最高上漲3.56％至116.5元，截至午盤上漲逾1.3％。

近期股價漲多拉回的昇陽半(8028)表現同步回穩，上漲2.73％至56.5元，截至午盤維持逾1.6％漲幅。昨日股價下探38.6元、創近半年低點的茂矽(2342)，今日開高上漲1.54％後雖一度翻黑，但隨即回穩翻紅，截至午盤上漲逾1.5％。