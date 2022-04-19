在美國公債殖利率走高和樂觀的經濟數據預期帶動下，周二美元指數漲破101大關，為2020年3月以來首見，美元兌日圓再創20年新高，兌歐元則測試兩年高點。

衡量美元兌6種貨幣的美元指數目前上漲0.2%，報100.99，稍早前一度站上101.02。本月以來，美元指數已經上漲2.6%。

澳洲聯邦銀行外匯策略師Carol Kong表示，美元的總體趨勢反映美國經濟的優異表現，而我們已經看到在其他地方，尤其是歐元區，烏克蘭戰爭推升能源價格所造成的一些初步影響。

她並表示自己將密切關注周五幾個市場發布的採購經理人指數（PMI）。如果歐元區或其他地方的PMI數據低迷不振，那麼市場可能下修全球經濟預測，但我不認為美國的PMI數據會特別疲弱，我們會在那裡看到一些對照，這可能給美元帶來支撐。此外，美國公債殖利率飆升，一直都是美元兌日圓走升的主要驅動力。

美元兌日圓的漲勢最引人注目，周二美元上漲0.73%，報127.88日圓，創下2002年5月來新高。

本月以來，美元兌日圓已經升值4.5%，料將創下2016年以來第二大單月漲幅，僅次於3月份的升值5.8%。

周二美國10年期指標公債殖利率為2.8376%，略低周一紐約盤中觸及的逾3年高點2.884%；相較之下，日本央行則一直將日本10年期債息壓低在約0%左右，最高不超過0.25%。

許多投資人押注日圓將進一步走貶。根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）截至4月12日當周的最新數據，日圓淨空頭部位創下3年半來新高。

日本財務大臣鈴木俊一周二表示，現在日圓走貶對日本經濟是弊大於利，這是東京當局對日圓近期暴跌發出最明確的警告。

此外，美元最高升至0.9466瑞士法郎，創下一年新高，美元兌其他主要貨幣也在測試高點。

歐元報1.0776美元，略高於上周觸及的兩年低點1.0756美元。

英鎊暫報1.3009美元，仍然接近上周觸及的18個月低點1.2973美元。

烏克蘭的局勢發展給歐洲貨幣帶來壓力。烏克蘭政府表示，俄軍已經開始在烏東地區發動新的攻勢。

澳元漲0.3%，報0.737美元，擺脫周一創下的一個月低點。澳洲央行周二發布的4月政策會議紀要給澳元帶來提振，因內容指出通膨正在加速升高，該央行越來越接近採取十多年來的首次升息動作。

比特幣價格回穩，周二約報40,800美元，從周一觸及的1個月低點38,547美元反彈。