受市場多重利空消息拖累，A股三大股指25日大幅開低走低，滬深股指很快跌逾2％，創指更是很快跌逾3％。午盤過後，A股氣氛持續低迷，三大指數尾盤重挫，滬指跌近5％，深成指、創指跌超5％，滬深兩市上漲個股不足200檔，超600檔個股跌停，近2,800檔個股跌幅超過7％，北向資金持續流出，所有概念股全線大跌，市況慘烈。

截至收盤，滬指下跌158.41點，跌5.13％，報2928.51點，成交量人民幣（下同）4,270.77億元。這是滬指繼2020年7月重返3,000點之上後，時隔21個月再度重返3,000點之下。

深成指跌6.08％，下跌672.42點，報10,379.28點，成交量4,698.17億元。

創業板指跌127.6點，跌幅5.56％，報2,169點，成交量1,719億元。

從盤面上看，數位貨幣、雲遊戲、華為概念股等跌幅居前。

澎湃新聞報導，中信建投證券認為，維持A股正在構築U型底部區域的判斷。一方面，政策底、信用底或已大致確認，後續盈利底也將在中期逐步完成；另一方面，市場的估值、情緒指標也已經進入了市場的底部區域，後續雖然仍存在繼續下跌的可能，但就賠率而言空間已經相對有限。因此，雖然市場磨底過程可能會持續反復，但投資者也無需過分悲觀，應耐心等待市場完成U型底的構築。