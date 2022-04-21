因擔憂市場前景，陸股21日午後指數雖有所提振，仍不敵市場看空氣氛，A股三大指數收盤均跌超2％，滬深兩市近百股跌停。

新浪財經報導，滬指21日失守3,100點關卡，收報3,079.81點，跌2.26％，成交額人民幣（下同）3,965億元。深成指收報11,084.28點，跌2.70％，成交額4,598億元。創業板指收報2,312.46點，跌2.17％，成交額1,592億元。

報導稱，A股指數21日早間震盪走低，午後在券商、保險等金融股帶動下，一度快速回暖，但隨後再度下行走弱，尾盤跌幅有所擴大。

其中，農業、化肥股領跌，中水漁業、萬向德農、雲天化、六國化工等近10股跌停。旅遊酒類股塊大幅走低，華天酒店、金陵飯店、雲南旅遊、曲江文旅等多股跌停。此外，太陽能設備、鋼鐵、大基建等類股跌幅居前，個股呈現普跌態勢，兩市超過4,400股下跌，上漲個股僅300多檔，近百股跌停。

另一方面，大陸商品期貨21日收盤走勢分化，紅棗漲近4％，燃料油漲逾3％，瀝青、液化氣漲逾2％，動力煤、紙漿、豆粕、苯乙烯、滬鉛、尿素、原油漲逾1％；純鹼跌逾2％，生豬、花生、熱卷、滬鎳、滬錫跌逾1％。