A股三大指數18日全線低開，早盤市場於盤初快速下探後震盪反彈，創業板指、深成指相繼翻紅，午前各指數再度走弱；午後A股分化，滬指低位盤整，深成指、創業板指小幅上揚。
截至收盤，滬指跌0.49％，報3,195.52點，深成指漲0.37％，報11,691.47點，創業板指漲1.11％，報2,487.77點。滬深兩市合計成交額人民幣7,782.9億元；兩市92股漲停，61股跌停（含ST股）。
行業類股方面，汽車零部件、太陽能設備、農牧飼漁、半導體、電機等相關類股漲幅居前。煤炭、證券、房地產開發、銀行、多元金融等類股跌幅靠前。題材方面，雞肉、MLCC、雷射雷達、汽車晶片等概念活躍。
汽車零部件及新能源車相關類股掀漲停潮，另外，農牧飼漁概念股表現也相當活躍。零售類股受關注，華聯股份、新華百貨、銀座股份、中興商業、中百集團漲停。
銀行類股走弱，齊魯銀行跌超8％，招商銀行一度跌超8％。券商板塊大跌，東方證券跌停，財達證券、國聯證券、長城證券、中銀證券等跌超5％。
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