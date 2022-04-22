大陸股市22日半日個別發展。上證指數最多跌30點，跌幅為0.99％，低見3,049點後一度回穩，高見3,099點，升19點，漲幅為0.64％，半日收報3,077點，跌2點，跌幅為0.07％，成交額為人民幣（下同）2205.44億元。

香港信報報導，深成指22日早段低見10,896點，跌187點，跌幅為1.69％，高見11,113點，升28點，漲幅為0.26％，半日收市報11,000點，跌83點，跌幅為0.76％，成交額為2,531.9億元。

滬深300指數收報4,000點，升4點，漲幅為0.12％，創業板指數收報2,290點，跌22點，跌幅為0.96％。

各類股普遍受壓，農林牧漁股挫逾4％，化工、有色金屬、鋼鐵股跌逾1％，房地產股偏軟，電力、煤炭股升逾1％。中海油回歸A股第二日開盤漲5.22％，其後升幅擴大至漲停，報15.17元。