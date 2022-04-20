福壽(1219)3月單月每股純益0.29元，比去年第4季整季EPS0.21元來的更好，今日股價開高走高，再度鎖上漲停板28.2元，創去年5月以來新高。至13:10，買單近1.2萬張排隊搶著要買。

國際黃小玉價格不斷飆漲，福壽飼料產品順勢調漲，帶動營收衝高，因首季還有些低價庫存，獲利也表現出色，不過，高價的黃小玉即將在5月開始啟用，是否會壓縮到獲利表現需要觀察。

此外，福壽在有機肥領域已深耕多年，目前年營收約落在3.5~4億元左右，約占總體營收的3~4%。俄烏戰事開打後，肥料價格也飆升，對福壽的有機肥銷售來說也有正面的助益，今年公司將加強此部分的銷售。

面對飆升的黃小玉價格，市場對飼料價格調漲早就有共識，對5月即將到來的高價原物料，福壽對於產品轉嫁並不擔心，並指出，目前為止油品尚未調漲價格，公司還在支撐希望讓消費者荷包不要失血太多，未來則看看市場的共識，再進行考慮。