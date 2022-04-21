紐西蘭今年首季消費者物價上漲速度創30年來最快，凸顯該國央行維持既有鷹派立場的必要，在避免傷及經濟的情況遏止物價驟漲壓力。

紐西蘭統計局21日（周四）公布，第一季消費者物價（CPI）年增6.9％，創1990年第二季通膨7.6％以來最高。去年第四季CPI年增5.9％。

上季核心CPI年增率也由去年第四季的1.4％揚升至1.8％。

不過第一季通膨率與核心通膨率皆低於市場預期，路透調查經濟學家看法，原估各為7.1％、2.0％。