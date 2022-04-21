紐西蘭上季通膨創30年最高 15:132022/04/21 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 紐西蘭今年首季消費者物價上漲速度創30年來最快，凸顯該國央行維持既有鷹派立場的必要，在避免傷及經濟的情況遏止物價驟漲壓力。 紐西蘭統計局21日（周四）公布，第一季消費者物價（CPI）年增6.9％，創1990年第二季通膨7.6％以來最高。去年第四季CPI年增5.9％。 上季核心CPI年增率也由去年第四季的1.4％揚升至1.8％。 不過第一季通膨率與核心通膨率皆低於市場預期，路透調查經濟學家看法，原估各為7.1％、2.0％。 勞動部紓困三方案 展延一年 俄央行救經濟 暗示再降息 #紐西蘭 #CPI #通膨 #消費者物價 #第一季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富邦REITs ETF投資全球資產 04:102022/04/21 全球財經 《國際經濟》紐西蘭Q1通膨創30年新高 央行仍需再升息 15:102022/04/21 財經 威剛 配發5.5元現金股利 04:102022/04/21 證券．權證 外銷訂單 寫最強首季 04:102022/04/21 財經要聞 《國際產業》高成本扛不住 雀巢漲價估今年銷售成長5% 14:292022/04/21 財經 世銀總裁：糧荒恐持續到明年 04:102022/04/21 全球財經 房利美：美經濟難軟著陸 估明年下半衰退 04:102022/04/21 全球財經 《國際金融》艾司摩爾等企業財報給力 歐股彈升0.84% 09:282022/04/21 財經 渣打下修台灣經濟成長率至3.3％ 04:102022/04/21 財經要聞 中經院：輸入性通膨已成型 04:102022/04/21 財經要聞 《國際金融》日圓貶到脫褲 IMF挺續灑幣救經濟 11:182022/04/21 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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