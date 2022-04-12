捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)2022年首季營收雖因淡季而降至近5季低點，但3月營收已回升至近半年高點。展望第二季，短期表現雖因中國大陸封城防疫影響而審慎看待，但預期營收將較首季成長，對長期營運無太大影響。

易華電公布2022年3月自結營收2.41億元，較2月1.76億元成長達36.71％、較去年同期2.67億元減少9.79％，回升至近半年高點。累計首季營收6.29億元，較去年第四季6.51億元減少3.43％、較去年同期7.11億元減少達11.63％，為近5季低點。

易華電受客戶拉貨轉趨謹慎、工作天數較少等因素影響，致使2022年首季營收下滑至近5季低點。不過，隨著春節結束後客戶開始進行庫存回補；工作天數恢復正常，帶動3月營收表現顯著回升，表現符合公司預期。

展望後市，易華電預期首季營收應為全年低點，第二季客戶訂單及市場需求均較首季增加，營收可望同步成長。不過，中國大陸上海、昆山等地封城嚴格防疫，多家客戶關廠停工，預期訂單可能有遞延效益，對短期營運表現審慎看待，但預期對長期營運無太大影響。