美期指走跌使台股周一開低震盪，加權指數在權值股表現疲弱下，一度挫跌158.67點至16845.51點，隨後在電子股回神下跌勢收斂，惟隨後跌幅仍維持近百點幅度，鄰近尾盤跌幅再度破百點。櫃買指數雖開低但相對強勢，早盤翻紅後大致持穩盤上。

終場加權指數下跌105.31點、收於16898.87點，跌幅0.62％，失守「萬七」及16900點關卡，成交量萎縮至2288億元。走勢相對強勢的櫃買指數尾盤遭賣單摜壓收黑，終場下跌0.2點、收於204.11點，跌幅0.1％，成交量萎縮至564.9億元。

盤面各類股以防疫概念的生技股上漲2.24％領軍，貿易百貨股上漲1.04％居次，通信網路及化工股分漲0.34％及0.19％，電腦周邊股微漲0.01％。成交量較大的半導體及電子股分跌0.08％及0.11％，航運股挫跌2.7％、鋼鐵股跌近2.6％、金融及玻陶股跌逾2％明顯偏弱。

權值股表現偏弱，中華電(2412)上漲0.39％、聯發科(2454)小漲0.12％、日月光投控(3711)持平相對穩健，台積電(2330)及鴻海(2317)分跌0.18％、0.49％。玉山金(2884)挫跌3.3％，中鋼(2002)及長榮(1603)跌約2.5％，陽明(2609)、合庫金(5880)、兆豐金(2886)、中信金(2891)跌逾2％。

復華台灣好收益基金經理人沈萬鈞表示，台積電今年首季營收獲利及毛利率優於預期，法說對今年營運維持強勁獲利成長動能預期不變，但台股受技術面反壓、美股科技股回檔修正，以及中國大陸上海、蘇州封城等不確定因素未除影響，信心不足使行情轉趨震盪。

投顧法人指出，台股指數跌破前波低點後企圖收斂跌幅，但指數持續收在3日均線下，短線技術面未脫弱勢調整格局，不排除持續震盪測試可能，預期近期指數將在16600～17657點區間盤整，建議維持保守操作因應。

沈萬鈞認為，隨著美股進入及財報周，各大公司陸續公布財報，將是外資及基本面的重要觀察指標。由於高速運算（HPC）、車用電子等應用需求旺盛，因此仍可留意相關題材或高殖利率概念股逢低布局。