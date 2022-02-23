櫃買中心23日說明，綠色債券方面，截至111年2月22日，國內綠色債券流通在外共69檔，發行餘額達新台幣2081.78億元；111年截至2月22日，已發行3檔，發行總金額合計為182.16億元，包括台積電公司發行54億元及德意志銀行發行4.6億美元，另有世界先進及法國巴黎銀行台北分行分別於1月22日及2月10日取得綠色債券資格認可，皆預計於3月底前發行。

可持續發展債券方面，截至111年2月22日，國內可持續發展債券流通在外共計13檔，發行餘額達新台幣585.38億元；111年截至2月22日，已由兆豐銀行發行1檔15億元之可持續發展債券，另有中華電信及高盛金融公司分別於2月10日及2月15日取得可持續發展債券資格認可，兩者皆預計於3月發行。

社會責任債券方面，截至111年2月22日，國內社會責任債券流通在外共計7檔，發行餘額為新台幣142.97億元；111年截至2月22日已有遠傳電信於1月27日取得社會責任債券資格認可，該公司預計於3月發行。