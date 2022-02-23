台積電深受俄烏戰事變數引動外資調節影響，股價連日回檔，摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻送暖，直指包含射頻（RF）接受器在內的蘋果自行設計晶片，都有極高機會委由台積電代工，就算還要一段時間才有實質貢獻，仍給予「優於大盤」投資評等，展現「看長不看短」決心。

台積電23日收625元，是今年來最低收盤價，回檔主要原因來自外部變數，包括俄烏關係緊張、市場擔憂戰事一觸即發，通膨壓力則可能導致美國聯準會（Fed）加速升息腳步、不利流動性，種種變因交錯，促使國際資金先撤再說，台積電身為台股最大權值股，難免成為提款對象，統計外資連四個交易日賣超，累計調節4.9萬張。

蘋果iPhone 13系列採用的是高通SDR868 5G射頻接收器，且是南韓三星14奈米FinFET製程生產，事實上，高通經營管理階層在去年的投資人會議上，亦提出預期2023年在蘋果數據機晶片市占率為20％。也就是說，隨蘋果自行設計數據機與RF晶片，並將採用5奈米、6奈米製程，訂單委外下給台積電代工可說是箭在弦上，因此，並不存在訂單是否給台積電的疑慮，差別只有確切開始生產時間而已。

詹家鴻預測，蘋果的射頻接收器2023年下半年至2024年上半年約占台積電營收僅1％，等到蘋果未來全部採用自行設計的射頻接收器，對晶圓需求量將更高。在數據機與射頻接收器晶片之外，大摩進一步預料，蘋果M2 CPU晶片委外代工將提供挹注台積電營運走高的另一大好機會。