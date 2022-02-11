聯準會（Fed）將在下月召開決策會議，不過在美國通膨持續高燒不退下，如今它所面臨的問題已不再是否升息，而是升息幅度為何？在美國1月消費者物價指數（CPI）再創新高後，包括花旗、美銀與德銀等多家投行均預測Fed在3月例會將一口氣升息兩碼。

美國周四（10日）發布1月消費者物價指數（CPI），結果年增7.5％、再度改寫40年新高。過去通膨升溫主要是受商品需求攀升、運輸瓶頸與包括半導體等中間產品短缺所致，不過周四報告顯示物價上漲已擴及到服務業。

分析師指出，這份報告意味Fed需要在今年加快撤回疫情期間實施的刺激措施，以避免通膨持續惡化。SGH Macro Advisors研究機構首席美國經濟學家杜伊（Tim Duy）認為，Fed已經大幅落後通膨曲線。

在CPI報告出爐後，德意志與花旗銀行等分析師均預期Fed在下月會議將加大升息幅度，從以往的1碼升高到兩碼。美銀證券經濟學家Alexander Lin也指出，最新通膨數據將促使Fed加快升息腳步，在3月一口氣調高利率兩碼。Fed自2000年來從未一舉升息兩碼。

直到周四通膨報告發布之前，決策官員曾多次反駁市場認為Fed可能在3月例會採取更激進升息的揣測。不過聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）在當天接受媒體訪問時，聲稱將支持Fed在今年上半年升息4碼的決定，這意味在3月、5月與6月例會當中，有一次會議的利率調升幅度將為兩碼。這也使得布拉德成為首位對升息兩碼背書的Fed官員。然而在通膨報告出爐與布拉德緊接發表鷹派言論後，根據芝加哥商交所的FedWatch工具顯示，投資者預期Fed在3月升息兩碼的機率已從周三的25％左右升高到將近50％。