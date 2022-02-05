國道5號北上路段車流從上午開始增加，直至中午12時雪隧南端口已出現長達4公里的排隊車陣，各北上匝道前堵車約1至1.5公里。（擷取自高公局即時影像）

宜蘭警方因應今北返車潮，已在國5交流道及蘇花改沿線加強交通疏導，預估今國5北上壅塞情形將持續至深夜才能紓解。（宜蘭警方提供／羅亦晽宜蘭傳真）

今是農曆春節連續假期第8天，也是大年初五開工日，花蓮天氣陰，隨著假期尾聲將至，蘇花路廊上午10時，陸續湧現北上車潮，台9線崇德地區及蘇花改目前也已啟動大客車優先措施。公路總局依過往連假疏運交通趨勢研判，今北上車流量恐達本次春節連假疏運車流高峰，全日車流量將超過2萬1000輛次。

公路總局統計，蘇花路廊截至今上午10時，南下車流量為2074輛，北上則是8246輛，上午10時北上最高量達每小時1095輛，預估今蘇花路廊北上方向車流量尚餘1萬2500輛，而目前崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改旅行時間約為83分，經台9丁線旅行時間約為112分，蘇花路廊全線尚屬順暢。

由於蘇花路廊北上車潮昨約在上午10時湧現，整體車多態勢至今天凌晨3時才緩解，且北上壅塞路段包含南澳市區、觀音谷風隧道及中仁隧道，回堵長度最高長達4公里，車多路段則為東澳至南澳、和中及崇德路段，車陣長度最長達7公里。公路總局依昨疏運狀況研判，上述路段今仍可能形成易壅塞路段。

國道5號部分，北上路段上車流從上午開始增加，蘇澳至頭城各入口匝道儀控上午8時已陸續啟動，直至上午11時至中午12時，雪隧南端口已出現長達4公里的排隊車陣，各北上匝道前堵車約1至1.5公里，高公局指出，用餐時段車流會稍微減緩，不過下午2時開實施高乘載管制，屆時恐將湧現另一波北上車潮。

國5北上宜蘭至頭城路段，昨因車流大量湧入，出現時速低於20公里的「紫爆」，且回堵車潮直至晚間11時許才恢復順暢，宜蘭警方因應今北返車潮，已在國5交流道及蘇花改沿線加強交通疏導，預估今國5北上壅塞情形將持續至深夜才能紓解。