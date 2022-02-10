台彩公布派彩結果，今（10日）晚威力彩頭獎未送出，連槓32期，下期頭獎上看12.5億元，而大樂透也連續6期槓龜，下期上看3.4億元；此外，本期春節大紅包開出24組，總中獎注數26注，22組單注中獎、抱走100萬獎金，2組為2注均分，截至本期為止，累積開出大紅包組數為297組，剩餘63組，將於明日繼續加開大紅包獎項。

威力彩第111000012期開獎，頭獎11.5億，第一區中獎號碼為34、06、23、30、22、10，第二區中獎號碼為01。

大樂透第111000021期開獎，頭獎3億，獎號分別為41、25、27、44、22、01，特別號03。

加開春節大紅包9個號碼分別為01、24、10、42、19、22、03、41、26，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。自1月28日至本期大樂透累計開出297組春節大紅包，剩餘63組，未達360組，下期繼續開獎。

台彩今年從1月28日至2月11日連續開獎，創下史上最長連續開獎紀錄，另外加碼360組100萬元春節大紅包，每期各加開9個號碼，對中6個號碼就有機會獲得100萬元。

一切以台彩公告資訊為準。