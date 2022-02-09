財神爺今晚仍沒來，大樂頭五期連槓，下期頭獎上看3億；另，春節百萬大紅包開出14組，全為單注中獎，14人帶走100萬獎金，截至今日為止剩餘87組，將於明日開出。

大樂透第111000020期開獎，獎號分別為02、07、11、18、35、45，特別號為25。

加開春節大紅包9個號碼分別為，01、02、05、28、29、32、41、45、46，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。

台彩今年從1月28日至2月11日連續開獎，創下史上最長連續開獎紀錄，另外加碼360組100萬元春節大紅包，每期各加開9個號碼，對中6個號碼就有機會獲得100萬元。台彩表示，活動截至今晚2月9日為止，累積開出春節大紅包組數為273組，剩餘87組，將於明日(10日)繼續加開大紅包獎項。

一切以台彩公告為準