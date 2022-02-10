頭獎11.5億！威力彩獎號出爐 中了明天遞辭呈 21:002022/02/10 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩頭獎上看11.5億。（圖／本報系資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩已經連槓31期，本期預估銷售6億元，今（10日）晚頭獎累積金額上看11.5億。 威力彩第111000012期開獎，第一區中獎號碼為34、06、23、30、22、10，第二區中獎號碼為01。威力彩採取隨機加碼，只要頭獎金額未達3億元，當期額外加碼2億元，當期活動限加碼1次。 一切以台彩公告為準。 大樂透頭獎連4槓！下期上看2.6億 16位百萬富翁誕生 拚財富自由！頭獎9.1億威力彩獎號開出 中了年假繼續放 #威力彩 #頭獎 #中獎號碼 #加碼 #當期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 開工日發大財！1.6億大樂透、百萬大紅包獎號一次看 20:382022/02/07 財經 財神真的不來！大樂透連5槓 下期頭獎上看3億 22:042022/02/09 財經 協助街友接種疫苗 新竹縣再加碼 打滿2劑領1千現金 17:542022/02/09 生活 威力彩頭獎衝11億 「4生肖、4星座、2血型」財運旺爆 09:422022/02/09 運勢 台股收復18300 外資買超近百億 土洋大手筆加碼這5檔 17:482022/02/10 財經 《半導體》AMD推一把 外資續讚祥碩、上看2000 10:342022/02/07 財經 大樂透連5摃 2月10日頭獎上看3億元 22:262022/02/09 財經 大樂透2／8再摃 2／9頭獎上看2.6億元 22:212022/02/08 財經 抱走2.6億頭獎靠這次！大樂透、百萬大紅包獎號出爐 20:372022/02/09 財經 櫃買 法人封關加碼股 吸睛 04:102022/02/07 證券．權證 「2000萬超級紅包」刮刮樂 尚有3個頭獎還未現身 13:132022/02/09 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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