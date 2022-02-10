威力彩已經連槓31期，本期預估銷售6億元，今（10日）晚頭獎累積金額上看11.5億。

威力彩第111000012期開獎，第一區中獎號碼為34、06、23、30、22、10，第二區中獎號碼為01。威力彩採取隨機加碼，只要頭獎金額未達3億元，當期額外加碼2億元，當期活動限加碼1次。

一切以台彩公告為準。

大樂透頭獎連4槓！下期上看2.6億 16位百萬富翁誕生
拚財富自由！頭獎9.1億威力彩獎號開出 中了年假繼續放
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