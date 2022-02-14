情人節財富自由靠它了 12.5億威力彩頭獎號碼開出 21:032022/02/14 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 威力彩上看12.5億元。（圖／本報資料照片、劉宗龍攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩連摃32期，今（14日）頭獎將上看12.5億元，是今年最高的頭獎獎金，晚間獎號出爐。 威力彩第111000013期開獎，第一區中獎號碼為04、08、19、29、30、36，第二區中獎號碼為04。威力彩採取隨機加碼，只要頭獎金額未達3億元，當期額外加碼2億元，當期活動限加碼1次。 一切以台彩公告為準。 快來終結連6槓！3.4億大樂透獎號開出 百萬大紅包剩63組 威力彩連31槓 今頭獎上看11.5億元 大樂透上看3億元 #威力彩 #獎號 #出爐 #頭獎 #中獎號碼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 財神真的不來！大樂透連5槓 下期頭獎上看3億 22:042022/02/09 財經 大樂透頭獎連4槓！下期上看2.6億 16位百萬富翁誕生 22:072022/02/08 財經 威力彩大樂透全槓龜！下期頭獎上看12.5億、3.4億 22:082022/02/10 財經 大樂透2／8再摃 2／9頭獎上看2.6億元 22:212022/02/08 財經 大樂透、威力彩均槓 大樂透2/11頭獎上看3.4億元 22:302022/02/10 財經 大樂透連5摃 2月10日頭獎上看3億元 22:262022/02/09 財經 頭獎11.5億！威力彩獎號出爐 中了明天遞辭呈 21:002022/02/10 財經 中火煤倉工程浮報 調查出爐無安全疑慮 台電向包商求償4700萬 20:312022/02/10 財經 大樂透頭獎3.4億獎落新竹 一注獨得！百萬大紅包剩42組 22:062022/02/11 財經 200元福袋中369萬保時捷 全聯虎年福袋頭獎得主現身 13:222022/02/14 財經 威力彩頭獎又槓龜！2/14上看12.5億元 12:442022/02/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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