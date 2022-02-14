威力彩連摃32期，今（14日）頭獎將上看12.5億元，是今年最高的頭獎獎金，晚間獎號出爐。

威力彩第111000013期開獎，第一區中獎號碼為04、08、19、29、30、36，第二區中獎號碼為04。威力彩採取隨機加碼，只要頭獎金額未達3億元，當期額外加碼2億元，當期活動限加碼1次。

一切以台彩公告為準。