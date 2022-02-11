派彩結果，大樂透終結連6槓，今（11日）晚3.49億頭獎獎落新竹市香山區朝山里中華路五段738號一樓「財神發商行」，一注獨得。台彩預估，大樂透下期銷售2.5億元，頭獎保證1億元。

此外，本期春節大紅包開出21組，總中獎注數25注，18組單注中獎、抱走100萬獎金，2組為2注均分，1組為3注均分，截至本期為止，累積開出大紅包組數為318組，剩餘42組，將於明日繼續加開大紅包獎項。

大樂透第111000022期開獎，頭獎3.4億，獎號分別為46、44、24、30、23、42，特別號48。

加開春節大紅包9個號碼分別為47、10、04、17、39、30、16、13、07，只要對中任6個獎號，每組獎金100萬元；若同一組號碼有2注以上中獎，該組獎金將依注數均分。自1月28日至本期大樂透累計開出318組春節大紅包，未達360組，剩餘42組，下期繼續開獎。

台彩今年從1月28日至2月11日連續開獎，創下史上最長連續開獎紀錄，另外加碼360組100萬元春節大紅包，每期各加開9個號碼，對中6個號碼就有機會獲得100萬元。

台彩表示，下週二元宵節（2月15日）是大樂透春節大紅包最後一次機會，會將所有剩餘獎金送出，由當期所有中獎組數均分剩餘總獎金，彩迷一定要把握買一張彩券對兩種獎項的機會、掌握金虎年財神大顯神威的好時機。

台彩也公布近日統計，春節大紅包中獎的幸運兒有80.2％採用電腦選號，19.8％則是自選號碼，有約1成（10.5％）的中獎彩券是採用包牌方式進行投注，民眾購買「大樂透」時，不妨以七連碰的方式投注來提高中獎機會。

一切以台彩公告資訊為準。