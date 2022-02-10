威力彩連31槓 今頭獎上看11.5億元 大樂透上看3億元 11:342022/02/10 工商 黃惠聆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威力彩已連31摃，本期（2/10）預估銷售6.0億元，頭獎累積金額預估上看11.5億元；大樂透（2/10）預估銷售2億元，頭獎累積金額預估上看3億元。 台彩今年推出的13款刮刮樂 目前還有過半的百萬元大獎未出現，根據台灣彩券至2/8為止，春節前發行13款刮刮樂866個百萬元（含）以上大獎已刮出388個，其中500萬元有3個、1200萬元有2個、2000萬元有2個。換言之還剩478個百萬以上獎項未出現。 大樂透2／8再摃 2／9頭獎上看2.6億元 大樂透連5摃 2月10日頭獎上看3億元 #威力彩 #大樂透 #銷售 #頭獎 #款刮刮樂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 財神真的不來！大樂透連5槓 下期頭獎上看3億 22:042022/02/09 財經 大樂透頭獎連4槓！下期上看2.6億 16位百萬富翁誕生 22:072022/02/08 財經 農曆年客戶積極備貨 禾伸堂1月營收12個月新高 16:392022/02/09 財經 新春開創佳績 台灣奧迪寫下Audi元月在台銷售新紀錄 15:132022/02/09 汽車情報-汽車新聞 拿下微軟DFS認證 圓展為充電車銷售再開一扇窗 18:232022/02/09 財經 momo富邦媒放閃無極限 情人節「香氛香水」近一個月銷售較去年同期成長超過6成 15:572022/02/09 財經 臺銀時光沙漏仿古銀幣 限量銷售 04:102022/02/10 全球財經 豪華休旅、電動車領軍 台灣奧迪元月銷售報喜 17:502022/02/09 財經 高性能車款到位 台灣奧迪寫下在台銷售紀錄 15:402022/02/09 財經 「2000萬超級紅包」刮刮樂 尚有3個頭獎還未現身 13:132022/02/09 財經 阿北初四刮中1200萬 問完「大獎去哪領」淡定散步回家 12:252022/02/08 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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