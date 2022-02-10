威力彩已連31摃，本期（2/10）預估銷售6.0億元，頭獎累積金額預估上看11.5億元；大樂透（2/10）預估銷售2億元，頭獎累積金額預估上看3億元。

台彩今年推出的13款刮刮樂 目前還有過半的百萬元大獎未出現，根據台灣彩券至2/8為止，春節前發行13款刮刮樂866個百萬元（含）以上大獎已刮出388個，其中500萬元有3個、1200萬元有2個、2000萬元有2個。換言之還剩478個百萬以上獎項未出現。