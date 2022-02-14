全聯福利中心今年首度集結線上線下各別推出專屬限量福袋，今年實體門市的幸運獎號在大年初一開賣當天下午4：00直播揭曉，頭獎「Porsche Cayenne Coupé」得獎號碼為「176336」，幸運獎號由豐原忠孝店開出，得獎者徐先生與友人於大年初一早上約5點到門市排隊買福袋，當天購買了一個200元「福利熊虎年生肖福袋」與一個1400元「Ed Hardy福箱」，沒想到幸運由福箱開出頭獎「Porsche Cayenne Coupé」得獎號碼；而「Porsche Taycan」得獎號碼為「069836」，幸運得主王先生與家人在新北土城中州店購買200元「福利熊虎年生肖福袋」，就被幸運神眷顧，得獎者開心表示，每年家裡三姐弟都會到全聯買福袋，今年早上8點半就到門市排隊，三姐弟各買一袋200元福袋，沒想到由弟弟購買的福袋幸運中獎，不可置信。

全聯指出，虎年福袋總共加起來超過14萬個，讓消費者各別有機會能抽到豪華名車，包含實體門市的「Porsche Cayenne Coupé」、「Porsche Taycan」2台保時捷（各市值369萬），以及全聯小時達福虎生豐福袋限定的「Mercedes-Benz A180」（市值155萬）大獎。實體門市加全聯線上小時達頭獎共3台車子、市值將近900萬，再度創下零售通路史上福袋獎項價值新高紀錄。

另全聯小時達專屬頭獎「Mercedes-Benz A180」開出獎號為「1187」，幸運獎號在大年初一開賣當天下午4：30直播揭曉，開出獎號門市為中壢中美門市，由黃先生幸運中獎。全聯在此恭喜三位頭獎得獎者。