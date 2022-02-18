澳洲昆士蘭1名年輕女子周三（16日）早上起床，得知自己前一天買的彩券幸運中頭獎，高達1千萬澳元（折合新台幣約2億）的獎金，讓她欣喜若狂，但興奮的同時，仍按照原計畫前往公司上班，她表示「不想造成同事的困擾，不能隨便請假」。

每日郵報報導，這名女子住在昆士蘭的一處小鎮薩里納（Sarina），周三早晨正準備前往公司上班時，接到來自Oz Lotto彩券公司的通知，告訴她昨天買的彩券中了1千萬澳元的頭獎，讓她和她的伴侶開心不已。

「我的天啊！我們是千萬富翁」這名女子表示，自己和她的伴侶近期生活拮据，而這筆錢來的正是時候，對他們幫助很大，可說是一場改變人生的大勝利，「妳夢想這樣的事情發生，但卻不會想到它竟然真的成真了」。

正準備上班的她並未被這筆龐大的意外之財給沖昏頭，當下仍堅持去公司上班，「我不想造成同事的困擾，所以我不能請假，等到下班後再來為此事好好慶祝一番」。此外，她也透露這筆錢的初步計畫，打算拿來替父母規劃退休生活外，再為自己購入房產，「打造自己的夢想家園」。