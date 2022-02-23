熊仔時隔3年即將推出全新專輯，搶先釋出首支單曲〈哥〉，邀請《大嘻哈時代》的參賽選手POPO J和王ADEN加入陣容，默契頗佳，一起激盪音樂火花，大玩文字遊戲。而〈哥〉的MV是由熊仔首次擔任MV導演，從腳本發想就投入其中，並在造型上給大家驚喜，一改他平時乾淨清爽、嘻哈風格的Look，在MV中留起讓人過目難忘的超茂密大鬍子，穿上帥氣的西裝造型，變身成霸氣黑道大哥。

向來對歌曲畫面很有想法的熊仔，首次挑戰擔任MV導演，為了熊仔的大鬍子造型盡善盡美，拍攝團隊費盡心思，然而訂製過程一波三折，第一次找了假髮店開模製作，沒想到成果竟像留黑鬍子的聖誕老人，一點也不像黑道大哥，只能放棄，之後請到特效化妝師，租借許多鬍鬚做造型，卻讓熊仔變成三國英雄張飛。

最後團隊只好使出殺手鐧，直接修剪借來的道具鬍鬚，配上造型師的巧手，前後花了三小時才終於完成熊仔獨特的黑道大哥大鬍子，熊仔表示，其實本來的腳本沒有這個大鬍子，但後來為了MV效果，他堅持加入，搞到團隊人仰馬翻，他自嘲自己當起導演很「機巴」，造成很多人的困擾。