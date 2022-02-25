「魚丁糸」時隔5年多再度攻蛋，日前在台北小巨蛋舉辦「池堂影夜」演唱會，2場票房吸金約6778萬元，不過他們演唱會成本砸下約7000萬元，似乎有點小虧損，但因為這次舞台結構複雜，小巨蛋無緣加場，近日粉絲頻頻敲碗加場，魚丁糸鬆口表示「池堂影夜」演唱會製作成本驚人，「為了生活必須拚。」

魚丁糸直言現在會儘速規劃任何可行的方案，粉絲相當期待；他們才剛結束小巨蛋演唱會，團員們的生活仍各自豐富精彩，馬不停蹄開始進行其他工作，吉他手家凱日前在服裝設計師詹朴最新打造的時裝秀影片中，特別演出故事中保管信物的關鍵角色，網友力讚家凱的外型是盛世美顏，還紛紛拱他斜槓當模特兒出寫真集。

阿龔在社群上分享當天在小巨蛋上，公開吟詩的完整內容，甚至也提到在舞台上丟飛MV手稿的巧思，還熱情直問：「誰拿到啦？誰的是MV同款阿？」釣出幸運拿到手稿的粉絲開心留言：「會一輩子珍惜，當傳家寶收藏。」

很疼愛粉絲的魚丁糸，25日釋出「池堂影夜」演唱會演唱的〈空氣中的視聽與幻覺〉、〈星月花火〉現場Live MV，希望粉絲可以看到現場版MV，重溫當日盛況，更可以近距離看到斜坡式的池塘舞台，以及台上台下的森林造景。