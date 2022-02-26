吳宗憲（左）在台上妙語如珠，讓梁靜茹招架不住。（寬魚國際／圓頂文化提供）

「情歌天后」梁靜茹今晚（26日）首度登上高雄巨蛋開唱，「綜藝天王」吳宗憲（憲哥）擔任嘉賓，兩人牽手合唱經典情歌〈屋頂〉，吳宗憲不但模仿周杰倫的唱腔、手勢，邊唱邊自誇「不錯喔」，唱完後還表白「我第一眼看到妳，就決定將來要找這樣的女孩子做我孩子的媽」，並幻想跟梁靜茹未婚生子誕下鹿希派！

梁靜茹高雄演唱會從去年延到今年，兩人如牛郎織女般等了一年才同台，梁靜茹表示，剛出道時上節很緊張，曾錄影5小時卻沒有鏡頭，上憲哥節目只要笑就好，很感謝憲哥特別照顧她。

憲哥則說，聽到梁靜茹的聲音而愛上她的人，問她：「妳不覺得高雄是一個很容易墜入愛河的地方？」梁靜茹回「不敢」，憲哥開始陷入想像，他開玩笑說：「妳剛出道是很可愛的小女生，後來我們就有好感，就在一起，產下一子，那個孩子叫做鹿希派。」

梁靜茹當場招架不住，指著旁邊說「那個任意門在這裡」，不料吳宗憲話鋒一轉講起鹿希派呼麻事件，表示他問兒子：「你做這件事有在乎爸爸的感受嗎？」鹿希派回他：「爸爸，我有在乎（呼）。」一語雙關，逗笑全場。

吳宗憲趁梁靜茹下台換裝時，獨唱〈浪子回頭〉，並巧妙地將自己成名曲〈是不是這樣的夜晚你才會這樣的想起我〉串在一起，唱完問全場「我搬回來高雄住好不好？我已經在高雄買房子了」。

梁靜茹「202020當我們談論愛情演唱會」世界巡迴演唱會前年12月在台北小巨蛋首演，因叫好叫座，宣布去年6月在高雄加場，無奈疫情爆發延至今晚舉行，梁靜茹心情激動，唱到尾聲〈燕尾蝶〉時，她感動落淚，她說：「我也不知道為什麼會流，淚就掉下來了，可能太感動了，這個環境、寫歌的人、我的故事，謝謝這些好歌，我很感動今天晚上，改了一年後你們還在這裡，謝謝我的公司超級圓頂這麼相挺支持，謝謝寬魚國際、添翼製作、天喜娛樂、高雄巨蛋、謝謝你們，我愛你們！」

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！