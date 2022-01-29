吳姍儒（Sandy）今（29日）在台北文華東方飯店舉辦婚禮，多位圈內好友到場祝賀，命理師詹惟中受訪時，更直接預言吳宗憲2個嫁出去的女兒，「2022年一定有1人懷孕，憲哥命盤子女宮在2022都有帶一個好的徵兆，有五子登科的機會，2023年憲哥當外公是確定的」。

小鐘今天也來婚禮沾沾喜氣，希望自己未來也能找到好對象，也大方說包了3萬6千元，「包出這輩子最大的1包，因為Sandy是憲哥掌上明珠，憲哥也是我的師父」，也開玩笑說自己大概接了5個通告才存到這筆錢，並歪樓說，單身多年的他也說「睪固酮僅次於憲哥」，如果找到另一半，就看看能不能讓對方先懷孕，畢竟自己已經50歲了，「懷孕了就結婚，都50還能讓人家結婚，當然就要娶了」。

沈玉琳說當時自己結婚吳宗憲包了18萬，「雖然不能依照他的規格等價包回去，不過（數字）還是很能表現心意」，實際金額不願透露，僅說有5位數，並搞笑給Sandy老公建議，「男人在家裡稱職當好龜孫子，不要拿磚頭砸自己的腳」，笑喊當初很多唱衰他的婚姻，最後自己都先離婚了。孫德榮則表示吳宗憲半年嫁2女兒，替憲哥感到心痛，也覺得像是自己在嫁女兒，更不忘祝Sandy永浴愛河。

與吳宗憲擁有近30年交情的資深製作人王偉忠也帶著愛妻一同現身，看到受訪時吳宗憲在一旁熱唱，王偉忠忍不住喊「今天女兒是主人，就不要再唱歌，不要再鬧，爸爸不好當」，也透露了憲哥在後台不為人知的一面曾在節目「不知道哭了幾次，看多尷尬，今天大家盡量糗他Sandy在西雅圖求學時，他非常想念」。