結婚不只是兩個人的事，除了女主角吳姍儒，天王老爸吳宗憲的人面也極廣。（圖／羅永銘攝）

綜藝天王吳宗憲女兒吳姍儒（Sandy）和交往5年未婚夫「王先生」喜結連理，於今(29)日中午在台北文華東方酒店舉行婚禮，吳宗憲在演藝圈擁有廣闊人脈，而Sandy本身也人緣極好，讓不少明星朋友都前來獻上祝福，婚禮預計宴請約400人，且現場眾星雲集，來參加婚宴的賓客紛紛走到禮金桌前獻上對新人祝福的大紅包，而中時記者更現場直擊到，婚禮主辦方出動「點鈔機」來應付「數以萬計」的大包禮金。

記者觀察到，為應付數目龐大的紅包禮金，禮金桌上已擺放1台點鈔機方便清點，每隔一段時間，接待人員便會抽出紅包內的禮金放進數鈔機進行清點動作，就記者現場看到最大包的紅包就有12萬，其餘也有10萬、6萬6、6萬、3萬6不等的大紅包，最少的也至少有1萬元起跳。

吳姍儒婚宴竟出動「點鈔機」，讓「星賓客」驚人禮金數目曝光。（圖／羅永銘攝）

現場至少上百名賓客，人手1包紅包，禮金粗估可能至少近600萬元。對於Sandy婚禮是否「回本」？天王吳宗憲大方表示：「我真的不知道收了多少禮金，這場婚禮也不知道花了多少錢，我很狀況外，我不在乎，也無所謂，賓客開心最重要。」

婚宴現場眾星雲集陸續前來參加，其中炎亞綸面對記者訪問表示：「紅包跟我的心意一樣多。」沈玉琳也十分歡喜地表示：「祝福新人白頭偕老，永浴愛河，從小看(Sandy)到大，今天出嫁，跟她爸爸一樣感到開心。」而在1樓飯店大門口，接待人員們也十分謹慎的做好防疫措施。

前來參加婚禮的藝人朋友眾多，還有詹惟中、方文山、李千那、黃鐙輝夫婦、小馬、郭子乾、NoNo、洪曉蕾、王世均、黃豪平、簡嫚書、巫啟賢、歐陽妮妮及歐陽娣娣、傅娟、KID、李佳穎⋯等，都來分享吳姍儒及王先生永浴愛河的喜悅。