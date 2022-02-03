1名女網友日前與堂姊擔任弟弟婚禮的禮金人員，事後2人點算金額時，發現現金整整少了6萬，懷疑是某份紅包被偷走，崩潰之下又不想搞砸婚禮氣氛，最後只好她與堂姊1人拿出3萬，也沒有將此事告訴其他親友；其他網友則說「真是貼心的姊姊們」。

該女網友在「爆料公社－匿名公社」發文表示，她的弟弟日前結婚，弟弟希望她與堂姊擔任婚禮收禮人員，幫忙計算和保管禮金，她最後答應後當天忙翻天，且婚禮是流水席、人員進出較混亂，她與堂姊第1次擔任收禮人員很緊張，連廁所都是輪流去上。

1名女網友日前與堂姊擔任弟弟婚禮的禮金人員，事後2人點算金額時，發現現金整整少了6萬，最後她與堂姊1人拿出3萬補貼。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

該女網友說，最後他們清點紅包與登記數目時，發現整整少了6萬，她強調當下都是一筆一筆登記，登記的總金額不會有錯，最有可能就是某份紅包被直接偷走，但當下不可能將婚禮所有人強制留下、等警察來，最後她與堂姊商量後決定1人悄悄補貼3萬、不告訴親戚，她事後PO文說再也不要當婚禮工作人員了。

其他網友留言「你們很貼心，但是很衰」、「貼心的姊姊們」、「其實應該要說出來，以前我親友也遇過同樣的事，結果是哪家的爸爸拿去買酒」、「哇，堂姐好慘，畢竟非親姐」。