古曜威近來正忙籌備新專輯，早在大年初三開工，他在8日拍攝最新主打歌〈中意〉MV，邀來《全明星運動會》紅隊經理的粿粿擔任女主角。粿粿日前開心宣佈被男友范姜彥豐求婚喜訊，昨一到現場，收到眾人的祝福，好友古曜威還承諾婚禮當天送上近10萬元的大紅包，且力挺擔任婚禮歌手，盼透過實際行動，給予粿粿最真誠的祝福。

古曜威、粿粿在拍攝時，飾演甜蜜情侶，互動親暱，古曜威表示〈中意〉是一首充滿甜蜜告白的歌，粿粿當時一聽到就感受到滿滿浪漫氣氛，直誇如果古曜威一談戀愛，肯定是個百分百好男友，古曜威則笑說目前不急戀愛、專心工作，加上身邊許多好友們都有穩定的另一半，無時無刻都能感受眾人的幸福，「生活在這樣的氛圍裡，非常滿足了，也期許大家都能珍惜身邊的每一個人，勇敢去追求屬於自己的幸福。」

古曜威去年購入新房，在過年期間，邀約好友在自宅舉辦小型尾牙團圓飯，各自下廚準備料理，眾人當天在廚房花了6個多小時烹煮佳餚，古曜威也製作拿手菜「咖哩奶油燉雞」，獲得好評，好友直誇古曜威的廚藝佳可以直接開店，古開玩笑說：「1份200元，贈送1杯鮮奶茶，待會請記得付款。」