不想努力了！一名俏麗女房東在臉書上分享，她將房子租給一名男大生，但日前男大生向她哭訴要減租，她心軟便答應了，同時給對方一個大紅包以資助生活費。文章曝光，旋即引起網友熱議。

這名女房東在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，自稱自己為一名「俏房東」，而她將房子承租給一名男大生，但對方突然找上她，哭著向她求情可否降租；原PO說，她實在無可奈何，因為她最怕男人的眼淚，折衷之下她答應降租，同時包了紅包資助男大生，就怕租客天冷挨餓受凍。

原PO也曬出一張擺滿千元鈔的桌子照片，仔細檢視照片，有將近10張以上的千元鈔，疑似在暗示照片上的千鈔就是包給男大生的紅包；而原PO表示，雖然答應降租並給男大生包紅包，但也十分憂心對方的小女友心中的想法。

一名俏房東在網上表示自己替男大生租客降租，引起網友瘋喊「不想努力了」。（翻攝臉書社團《爆廢公社公開版》）

貼文曝光在網路上後，不少網友在留言區瘋喊，「我也想租房子」、「我沒有小女友我很餓QQ」、「很樂意當房客」、「俏房東。還有房間出租嗎」、「別人的房東都不會讓人失望」、「原來！我的窮，是因為我哭不出來？」、「純情房客，俏房東」、「我老公不想努力了，你收嗎..？」