日系品牌在國內消費者心中一直存有好感度，其中進口中型運動休旅車MAZDA CX-5是品牌旗下主力車款，台灣馬自達上周發表小改款CX-5，外觀耳目一新，依2.0L、2.5L不同動力再分7個車型。業者透露，周末賞車接單情況熱絡，其中高規版近二成，優於預期，不過全球仍受晶片等原物料缺貨問題，若原廠供應順利的話，預期今年銷量可達7000台，預計3月開始交車。本報搶鮮試駕頂規版CX-5 25T AWD Signature。

MAZDA一直以來予人日式職人工藝特有的細膩質感，小改款CX-5新造型強調力量與美學的融合，全新雙L型設計的日行燈由水平方向層疊延伸，營造出寬闊、穩定的視覺感受，魂動之翼變得更為粗壯並聳立於LED頭燈組下方，展現出CX-5的強悍個性。車型也重新命名，取消過去使用的中文名稱，改採為Touring、Carbon Edition、Sport Edition與Signature等多個車型，售價自99萬元起至148.9萬元，其中20S Touring、25T 2WD Proactive Touring兩款車採接單生產。

以試駕車為例，CX-5 25T AWD Signature即配備專屬車身同色環車護板、19吋亮銀星芒分割式鋁圈，內裝則配備Nappa真皮座椅、BOSE環繞音響系統，更採取質感、觸感兼具的實木飾板；Sport Edition則在水箱護罩的局部加上經典紅徽飾點綴，內裝則採環艙紅色縫線呼應，外觀配置爍黑車外後視鏡、爍黑魂動之翼之外、鋁圈也採取爍黑星芒分割式設計，凸顯Sport Edition運動化的風采。

新款CX-5採用全新開發的Mazda Intelligent Drive Select智慧駕駛選擇功能，並整合在排檔桿左側位置，在Normal模式下，往前推進入Sport模式、往後撥就進入Off-Road模式，操作方便。比較特別的是，在Off-Road模式下，車輛透過全新升級i-ACTIV AWD的Off-Road循跡輔助功能，和前款相比可對應更高的行駛速度範圍，同時提供車輛更全面的扭力分配，提升車輛的循跡控制和穩定操控，讓車主駕馭時更加從容、有餘裕。

試駕車採用首度導入的SKYACTIV-G 2.5T渦輪增壓引擎，具230ps/5000rpm最大馬力42.8kgm/2000rpm最高扭力，品牌強調輔以G-VECTORING CONTROL PLUS G力導引控制技術+，產生線性順暢的加速與車隨意轉的精準操控性，再加上受惠於車身剛性提升及懸吊系統升級，座椅支撐性也強化，讓整體操控感受更加一致，人馬一体的駕馭樂趣更高了，令人印象深刻的是車室靜肅性高，在BOSE環繞音場中享受不錯的聆聽品質。

此外，試駕車配置許多貼心的設計，例如Hands-free感應式電動尾門，簡單腳踢就能啟閉尾門，行李廂的隔板設計提供多樣化的置物機能，下方亦新增額外儲物空間，CX-5亦是同級唯一同時標配無線充電裝置與無線Apple CarPlay智慧手機連結的車型，提供車主便利直覺的無線車室環境；行車科技面則導入全速域巡航模式車道維持輔助系統CTS，可透過前方的攝影機偵測道路標線，搭配全速域主動車距控制巡航系統MRCC可主動從靜止加速跟車並維持於車道中央，帶給駕駛者更輕鬆的巡航駕駛體驗。

車尾燈與頭燈的L型日行燈相互呼應。（陳大任攝）

儀表控台採用皮革、木質與金屬質感搭配，展現豪華大器。（陳大任攝）

木質飾板兼具質感與觸感。（陳大任攝）

多功能方向盤以皮革包覆，握感極佳。（陳大任攝）

排檔座按鍵配置合宜，使用相當方便。（陳大任攝）

無線充電及Apple CarPlay無線連接功能。（陳大任攝）

中央扶手內雙層置物設計，附吸震、吸音棉，並有充電插孔。（陳大任攝）

CX-5 25T AWD Signature配備Npaapa真皮座椅。（陳大任攝）

駕駛座為8向電動調整及記憶功能。（陳大任攝）

後座椅造型有不錯的包覆性。（陳大任攝）

後座中央扶手內有USB充電插孔。（陳大任攝）

後座空調採取雙出風口設計。（陳大任攝）

後門飾板下方有置物空間。（陳大任攝）

CX-5首次導Hands-free感應式電動尾門。（陳大任攝）

行李廂採雙層隔板設計，並可乾濕分離儲放。（陳大任攝）