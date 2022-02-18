新型態數位媒體Podcast受歡迎程度不輸Youtube，新創團隊「聲音噪咖」2020年在高雄創立南台灣第1個以培育Podcast創作者為導向的錄音顧問品牌，經高巿府青年局輔導，去年底又成功在高雄開設第2間錄音室。

雖跟廣播類似，但Podcast以音頻為主也支援影像、離線收聽、重覆回放，深獲通勤族青睞。經營錄音顧問，聲音噪咖共同創辦人林子欽認為，除了培育Podcast新手經營節目，提供錄音室、音檔剪輯等服務，也希望獲取更多商機。

草創時期，很長時間需要摸索，聲音噪咖因此參加青年局開設的輔導課程，內容包含創業貸款、撰寫計畫書等，創業路上也因此更有心得，繼2020年在高雄創立錄音顧問品牌後，去年底旗下第2間錄音室成功在高雄開設。

對於聲音噪咖順利站穩腳步，青年局長張以理指出，高雄是青創扎根的好所在，多項創業輔助措施例如創業課程、輔導諮詢、青創貸款等創業資源面面俱到，對於剛起步的公司，也提供評估需求，還有客製化的創業輔導服務。