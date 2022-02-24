財政部日前公布2021年各縣市的營利事業銷售額統計，其中，高雄市首度突破5.5兆元，比2020年增加逾1兆元，在疫情中逆勢突圍，不僅創下縣市合併以來新高，與2020年相比，成長率高達23.28％，更是六都之冠，製造業與批發零售業，則分別成長34.94％、以及17.95％，表現亮眼。

高雄經發局長廖泰翔24日表示，高雄產業深受國際市場牽動，2019至2020年，因美中貿易戰及COVID-19疫情影響，銷售額連續2年明顯下滑，但，2021年起，台商回流投資，加上疫苗普及接種率提高後，各國經濟陸續復甦，帶動產業需求逆勢成長，高市府也把握機會招募包括半導體、5G資通訊及百貨零售業等關鍵大廠投資高雄，布局後疫情時代市場。

廖泰翔指出，去年10月，高市府配合中央振興五倍券，推出「高雄開就賺」活動助攻，帶動服務業銷售額成長，其中，受振興的百貨業，全年業績達570億元，雖居六都第二，但成長率9.24％，則為六都之冠，也遠高於全國平均0.4％。

此外，同樣受振興的高雄KTV視聽中心業、美容美髮業、以及美體按摩業，在全國平均都呈現負成長困境下，還分別逆勢成長51.07％、9.9％、以及4.86％，成績表現也都是六都之冠，他說，旅宿業則是成長9.96％，是六都第二，可見振興相關活動有效，帶動庶民經濟復甦成長。

廖泰翔表示，高雄市長陳其邁2020年8月上任後，積極招商引資，累計各產業投資總額逾5000億元，不僅台積電、默克、英特格、緯創、穩懋、日月光、三元能源等多家科技大廠，相繼投資高雄，頂尖商企日商三井、洲際酒店、全聯實業等，也都看好投資高雄，加上獲中央大力支持開發的亞灣5G AIoT創新園區、橋頭科學園區、仁武產業園區、以及楠梓產業園區，將全面加速推動大南方產業升級轉型與經濟發展。

高雄經發局表示，高雄市2021年營利事業銷售額首度突破5.5兆元，比2020年增加逾1兆元，在疫情中逆勢突圍，除了受惠歐美爆量訂單及「高雄開就賺」等振興消費刺激，更顯見市長陳其邁領導防疫有成，上任後「兩年拚四年」緊緊緊施政，有效帶動高雄產業及經濟復甦。

經發局指出，高雄市2021年營利事業銷售額年增23.28％，不只是六都之冠，也高於全國平均值的16.25％，其中，製造業成長幅度最高達34.94％，總銷售額逾2.4兆元，主要是化學材料與基本金屬，受惠歐美等主要經濟體復甦，訂單爆量。

此外，批發零售業表現也相當亮眼，銷售額達1.8兆元，比2020年成長17.95％，加上三級產業的農、工及服務業的銷售額，也分別成長38.35％、29.95％、以及16.41％，成長率均為六都之首。

高雄營利事業銷售，在疫情下，創歷年新高紀錄，台灣經濟研究院產業發展處分析指出，高雄擁有深厚的工業基礎，面對世界轉變的局勢，正是練功升級的好機會，在中央支持與市長陳其邁積極努力布局下，國內外大企業看好高雄未來發展，紛加碼投資落地高雄。

此外，根據台灣經濟研究院去年12月製造業景氣最新調查，超過四成電子機械業、鋼鐵基本工業、機械設備製造修配業、運輸工具業廠商，看好未來半年景氣表現，今年則受惠新興科技應用及數位轉型持續擴展，具金屬及石化等製造業強健基礎的高雄市，未來營收可望再創新高。