儘管受中美科技戰、新冠肺炎疫情影響等因素刺激下，2021年三大科學園區營收飆升22.8％。

近兩年因中美貿易戰，讓台灣科技業者獲得很大的轉單效益，未來是否還會有這種紅利？科技部長吳政忠認為，起碼十年內，美中競爭是回不去了，不管誰當美國總統都回不去，國際情勢是很重要參考，台灣自己要強化自己科技布局，除了半導體產業外，生活相關產業也會推動，發展可長可久的產業，半導體產業幫了很大的忙，這兩三年讓台灣在國際上有自信。

由於三大科學園區營業額中有40％仰賴台積電，未來台積電赴美日設廠後，是否會影響台灣半導體產值？吳政忠回應，半導體全世界都要用，使用量大，就近設廠很適合，國外設廠比例很低，5％至10％以內，大部分量能都在台灣，國際布局正在正確方向。國際晶片不可能集中台灣，要分散。半導體業用水用電較高，但獲利率也非常高，會全力布局吸引廠商。

日前蔡英文接見八大工商團體，關注供電和2050淨零排放等目標，吳政忠表示，新國科會上路後，會在科技上協助2050淨零目標，除了供給和需求兩個系統，科技還可以幫忙整個能源轉型、製造業減碳、生活節能，科技都有很重要角色，2050淨零碳排上，科技技術進行上中下游產業串連。

近日竹科有供電不穩問題，吳政忠表示，電力由經濟部幫忙彙整，科學園區用電應該沒有缺電的狀況，科學園區節能節水會做到極致，對2050有很大示範作用，全力追求這樣的目標，帶給其他園區做參考。