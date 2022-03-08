烏克蘭軍方稱，擊殺第2名俄羅斯將軍格拉西莫夫少將（Maj Gen Vitaly Gerasimov）。

烏克蘭軍方稱，擊殺第2名俄羅斯將軍格拉西莫夫少將（Maj Gen Vitaly Gerasimov），同時截取到的俄軍內部訊息指出，俄軍加密通訊系統已在烏克蘭境內失效，撤離敗北部隊也面臨重大問題。

英國《衛報》（The Guardian）報導，烏克蘭國防部情報部門稱，俄羅斯陸軍第41軍團格拉西莫夫少將連同其他俄國軍官，已在烏東第2大城哈爾科夫（Kharkiv）附近遭到殺害，如果消息屬實，這將是俄軍一周內第二度痛失一名將軍。

#Russian general was liquidated near #Kharkiv



Major General Vitaly Gerasimov, who took part in the second #Chechen war, the war in #Syria and the annexation of #Crimea, was killed in battles near Kharkiv. pic.twitter.com/FzH7O1HVWf — NEXTA (@nexta_tv) March 7, 2022

調查新聞網站「冒險者」（Bellingcat）指出，已經透過一名俄羅斯消息人士證實格拉西莫夫的死訊。

格拉西莫夫戰事經驗豐富，曾參與第2次車臣戰爭、俄羅斯在敘利亞的軍事行動、以及佔領克里米亞的行動。

3月初俄軍少將蘇霍維斯基（Andrei Sukhovetsky）證實陣亡。

另外，烏克蘭國防部情報部門也稱，攔截到俄國聯邦安全局（FSB）2名官員的對話，討論格拉西莫夫的死訊，以及抱怨他們的安全通訊系統再也無法在烏克蘭作用。

「冒險者」執行長葛羅西夫（Christo Grozev）也指出確認了2名俄國官員的身份，通話中一名在烏克蘭的俄國聯邦安全局官員詢問上司，是否能透過安全的Era系統（Era system）通話，他的上司直言，「Era系統已經失效。」

In the call, you hear the Ukraine-based FSB officer ask his boss if he can talk via the secure Era system. The boss says Era is not working.

Era is a super expensive cryptophone system that @mod_russia introduced in 2021 with great fanfare. It guaranteed work "in all conditions" pic.twitter.com/MlIt8NNwLE — Christo Grozev (@christogrozev) March 7, 2022

葛羅西夫指出，「Era是（俄羅斯國防部）在2021年大張旗鼓下引進的超級昂貴加密電話系統，它保證在『所有條件下』都能運作。」

另據美媒CNBC報導，烏克蘭情報部門也稱，除了通訊，俄軍內部關於敗北部隊的疏散也出現重大問題。