烏克蘭馬立波（Mariupol）一家婦產科醫院9日遭到俄羅斯空襲，一名孕婦受傷被抬出的畫面廣為媒體報導。這名孕婦連同胎兒均已宣告不治。

據美聯社報導，這名孕婦在其丈夫和父親前去領回其遺體前，醫護人員沒有足夠時間查出她的名字，因此她未被葬在馬立波那些集體墳墓裡。

美國有線電視新聞網（CNN）先前曾報導，儘管俄羅斯同意停火12小時，以便難民能撤離，但9日的空襲至少造成3人喪命。

事發後，美聯社發布一張救難人員在被炸醫院外用擔架抬著受傷孕婦的照片，這張照片見諸多家媒體，包括CNN。

當時，馬立波市議會指控俄軍自空中向醫院丟下數枚炸彈，造成巨大破壞。

馬立波市市長波成柯（Vadim Boychenko）指控俄軍以平民建築為目標，進行種族滅絕。烏克蘭總統澤倫斯基則稱這是一起「暴行」。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）10日則在沒有證據的情況下宣稱，馬立波被炸毀的醫院，是激進極右派團體「亞速營」（Azov Battalion）的基地，裡面所有病人和護士都已離開。俄羅斯國防部發言人隨後在簡報中，否認俄軍曾轟炸該婦產科醫院，稱這樣的講法是一種「挑釁」。