戴寧委任律師陳澤嘉為戴寧提出交保聲請。（讀者提供／廖素慧嘉市傳真）

前嘉義市議員戴建三驚傳今天凌晨病逝，享壽80歲，現任市議員的女兒戴寧，因涉案羈押禁見中，來不及見父親最後一面，其委任律師陳澤嘉中午到嘉義地院提出聲請具保停押。

陳澤嘉指出，戴寧目前羈押禁見中，可能還未接獲消息，家屬緊急連絡他代為提出聲請戴寧具保停押，因為父親過世是人倫至憾，戴寧甚至已沒有辦法再見父親最後一面，戴家人丁單薄，急需戴寧回家來處理父親的後事，希望法官在兼顧情理法之下，給予戴寧交保候傳。

嘉義地院稍早表示，若戴姓被告委任律師聲請具保停止羈押，會詢問檢察官意見後，視情況處理。

戴寧位於中正路的老家已布置靈堂，市議長莊豐安一早即到戴家致哀，安慰家屬，地方各界人士也陸續前往致意。

據親友指出，戴建三近1、2年罹癌，近來病情惡化，日前醫院發病危通知，3月11日家屬簽放棄急救書，20日凌晨併發敗血症病逝。

親友指出，戴建三與戴寧父女感情深厚，父親生病經常進出醫院，戴寧都陪伴，悉心照顧，問政跑攤再忙都會煮飯送到醫院勸哄父親進食，戴寧涉案被羈押前仍心繫父親，囑託親友多關心父親。