嘉義市議員戴寧因涉詐領助理費案件在嘉義看守所羈押中，日前因其父親過世申請戒護回家奔喪，戴手銬腳鐐進靈堂祭拜父親，立委陳明文、王美惠、蔡易餘、吳玉琴、邱泰源5位嘉義縣市出身的立法委員認為不通情理，今天到法務部拜會部長蔡清祥，嚴正抗議。

陳明文表示，法律執行不外乎人情，一個尚未判決定讞的被羈押人返家奔喪卻被法部務強迫全程上手銬腳鐐，實在是違反台灣社會的風俗民情，也凸顯出法務部矯正署下轄單位的僵化問題。

王美惠強調，戴寧全程上手銬腳鐐奔喪的新聞畫面不斷地在新聞台放送，面對被羈押人痛失至親，法理不外乎人情，但法務部在戒具使用上已違反戒具施用的相關規定，顯然執法過當，不符合比例原則。

蔡易餘則認為，戴寧之所以被羈押，純粹是陰錯陽差造成的，因為戴寧的助理聘任都是由其父親戴建三處理，檢察官原本要傳喚戴寧的父親戴建三出庭作證，但因戴建三緊急病重住院無法出庭，檢察官為避免戴家串供，才會羈押戴寧，沒想到卻發生要被傳喚的證人亡故，才會發生令民眾難過的上銬奔喪事件。

蔡清祥說，他初次看到該事件的新聞畫面時感到非常震驚，也覺得遺憾，他也因此在部務會議上特別點出此事，要求矯正署相關同仁在未來執行相關案件時，必須兼顧社會風俗與人情義理。

看守所方指出，所方依羈押法用戒具是依法執行，過去羈押被告戒護奔喪、出外就醫也都有使用戒具。