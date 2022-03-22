涉助理費貪汙案的嘉義市議員戴寧遭羈押禁見，委任律師聲請具保停押以求回家奔喪被嘉義地方法院裁定駁回，今中午委任律師陳澤嘉辦理接見，告知戴寧戴父死訊時，戴寧既錯愕又悲慟，表示無法接受，悲泣無法見父親最後一面，身為女兒非常難過，事後更告知看守所，要求替父親念經文、摺蓮花，盡其所能替父親盡最後的一分孝心。

前嘉義市議員戴建三20日過世，戴寧因禁見，無法使用收音機、小電視等，至今中午前仍對父親死訊不知情，陳澤嘉在替戴寧聲請具保停押被駁回後，今中午辦理接見時已告知戴父死訊。

陳澤嘉透露，戴寧聽到噩耗情緒久久無法平復，盡管戴父生病一段時間，但戴寧十分孝順，時時陪伴在旁，如今人在看所守，父親驟逝卻無法見最後一面，讓她一時半刻難以接受，不解自己尚未被定罪，也不是做任何傷天害理的事，為何連陪伴父親人生最後一段都不行？

陳澤嘉說，戴寧情緒悲傷讓他非常擔憂，當下花了很多時間安撫，另考量到如果法院在告別式舉辦前無法讓戴寧停押，戒護返家奔喪只有一次機會非常珍貴，會與家屬討論，同時取得戴寧同意後再提出申請。

嘉義看守所表示，戴寧在與律師接見後，顯得十分難過和消沉，並主動要求替父親念經文、折蓮花，考量為人子女的一分心意，所方會提供材料給戴寧，這段時間也會持續觀察她的狀況，適時啟動心理輔導等機制。