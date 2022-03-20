官員今天表示，俄羅斯軍隊對烏克蘭港市馬立波（Mariupol）圍城攻擊不斷，導致歐洲數一數二的大型煉鋼廠Azovstal嚴重受損。
烏克蘭議員瓦西蓮科（Lesia Vasylenko）推文寫道：「歐洲最大的煉鋼廠之一毀了，烏克蘭經濟損失相當巨大，環境遭到破壞。」
瓦西蓮科貼了段廠房爆炸，建築物燃起濃濃灰黑煙塵的影片。
她的同事塔魯塔（Serhiy Taruta）在臉書寫道，俄軍「可說毀了這座工廠」。
Azovstal的史基提希維里（Enver Tskitishvili）在Telegram寫道： 「我們會回到這座城市，重建並振興這家企業」。
史基提希維里說，俄軍2月24日展開入侵時，工廠即已採取措施，減少萬一遭受攻擊時對環境的傷害。
他寫道：「焦爐群不會對居民生命構成危險，我們也已正確關閉了高爐。」
Azovstal隸屬烏克蘭首富亞赫米托夫（Rinat Akhmetov）旗下Metinvest集團。戰前被視為親俄的赫米托夫（Rinat Akhmetov），在戰事爆發後指控俄軍觸犯「針對烏克蘭人的人道罪行」。
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