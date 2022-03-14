38歲南韓人氣YouTuber李根大尉（LT Ken Rhee/이근대위）不顧韓政府強力反對，自願當烏克蘭傭兵並已抵達，近日卻驚傳戰死，且IG長達5天未更新，引起國際關注。對此，南韓外交部出面回應，尚未收到人民在烏克蘭遇害的消息。

根據韓媒報導，南韓外交部14日表示：「到目前為止，還沒有收到在烏克蘭的南韓人有任何損失的消息。」據悉，韓方目前試圖聯絡李根大尉，還沒有真正聯繫上，而俄羅斯國防部13日聲稱，烏克蘭西部亞沃利夫市（Yavoriv）軍事訓練場「國際維和與安全中心」已遭俄軍重創，造成至少35人死亡、134人受傷，且多達180位外籍傭兵身亡，但烏克蘭軍方發言人駁斥該說法，聲稱該基地的亡者並沒有外國人。由此可見，李根大尉目前應歸失聯中。

李根大尉曾是海軍特戰隊（UDT）出身，因在綜藝節目《假的男子漢》飾演帥氣教官而打開知名度，他看到俄軍侵襲烏克蘭，不顧韓政府11日祭出撤銷護照的懲罰，仍執意要飛往戰地當義勇軍，更下狂語：「如果我能順利活著回去，將會負起所有責任以及責罰」。

李根大尉和團隊抵達烏克蘭後，7日有在IG發文報平安，並曬出軍用帳篷和當地軍犬的照片，未料烏克蘭媒體報導基輔周圍15km發現3名特殊作戰的韓國人遺體，調查後得知是從南韓海軍特戰隊退役的李某大尉和他的隊員，「李根大尉在烏克蘭戰死」迅速傳回南韓，不過根據韓媒《朝鮮日報》報導，這則烏克蘭新聞疑似在翻譯過程有被竄改過，很有可能是假消息。