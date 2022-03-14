烏克蘭南部濱臨黑海的刻松市本月稍早遭俄羅斯占領，地方廣播公司報導指，數以千計群眾今天和平示威，遭俄軍開槍示警。刻松市長柯里凱夫堅稱，他仍握有刻松市的行政控制權。

公共廣播公司Suspilne Kherson報導，數以千計抗議群眾為表達不滿，聚集在自由廣場中央。他們揮舞國旗並高喊著「刻松是烏克蘭的」、「榮耀歸於烏克蘭」。

Suspilne Kherson在加密通訊軟體Telegram上傳的直擊影片顯示，抗議民眾沿著一條中央大道遊行，行經由持槍蒙面部隊所駕駛、漆有Z字符號的俄軍武裝車輛。

Suspilne Kherson報導，俄軍部隊一度「開槍示警」。

影片畫面顯示，抗議民眾用俄語高喊「法西斯主義者」、「滾回家」。

有些抗議人士用烏克蘭國旗裹住自己，站在散落在自由廣場的反戰車障礙物旁。今天是刻松市（Kherson）從納粹手中解放78週年。

刻松市長柯里凱夫（Ihor Kolykhaiev）今天在臉書（Facebook）發布影片說：「本市生活一切正常，市議會仍在運作，議員也在工作，所有公營事業機構都在營運中。刻松市長辦公室前有國旗飄揚，刻松市是烏克蘭的。」

柯里凱夫也提到，刻松市的人道主義援助已被切斷，資源正逐漸耗盡。

他說刻松市「無法收到人道主義物資，店裡食物即將售罄，我們的天然氣就快耗盡，加油站只剩一點柴油，藥品和胰島素都快用完了。」

他補充道：「我們的主要武器就是團結。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在Telegram放上刻松市示威抗議的影片，並寫著「我很感激每一個不願投降、挺身抗議、向入侵者表明烏克蘭是我國土地的人。」

俄軍經過3天圍攻，在3月3日拿下人口29萬的港口城市刻松，這是俄國發動入侵後，第一個淪陷的烏克蘭重要城市。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）昨天推文指控俄羅斯計劃舉辦一場假公投，以在刻松市建立一個親莫斯科的「人民共和國」。

他說，由於「人民零支持」，這類公投「全都會是演出來的」。