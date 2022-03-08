鮮活果汁-KY（1256）8日公布去年財報，全年每股稅後純益20.94元，遜於前年的22.99元；不過公司董事會決定每股配發現金股息13元，超越去年的12元，逆勢創歷史新高。

鮮活去年營收45.81億元，年增率高達31.7％，但受到原料上漲、及市場競爭加劇等因素影響，鮮活去年稅後純益7.08億元，反而比前年縮水9％，但仍維持歷史次高。

公司董事會今天通過股利政策，每股擬派發現金股息13元，股利配發率提高至62.1％；對照鮮活今天收盤股價309元，現金殖利率4.2％。

鮮活呼應大陸新式手搖茶飲市場升級，投入研發符合健康的原料，包含果汁、果粒、糖漿與口感顆粒等，受到消費者歡迎，加上公司三座廠、總產能13萬噸的生產優勢，帶動公司去年營收創高。

不過去年大陸果粒系列產品，雖然市場需求依舊強勁，但競爭加劇，影響產品毛利率表現，鮮活去年毛利率36.2％，遠低於前年的46％。

展望今年，鮮活持續強化產品廣度與研發深度，推廣新產品到消費市場，希望創造新的商機。加上經濟規模，與智慧化整合倉儲管理系統的管理效益發酵，公司看好今年營運可望持續穩健。鮮活上周五已公布今年前二月營收5.56億元，年減13.5%，為歷年同期次高。